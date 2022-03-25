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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Polymetal приостановил работы на месторождении Приморское из-за пожара в вахтовом поселке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Polymetal приостановил работы на месторождении Приморское в Магаданской области из-за пожара в вахтовом поселке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе магаданского филиала компании.

Пожар произошел еще 23 марта вечером, никто не пострадал, также огонь не задел склады и производственно-технический комплекс. Однако потребуется ремонт бытовых помещений.

"Огонь был потушен с применением спецтехники при содействии подразделения военизированной горно-спасательной части. Организован вывоз и расселение сотрудников в поселки Омсукчан, Дукат, а также в Магадан. Люди обеспечиваются всем необходимым (питание, предметы гигиены и прочее). Создана специальная комиссия для выяснения причин возгорания", - сообщил собеседник агентства.

Сроков восстановления производства он не назвал.

Месторождение Приморское входит в Дукатский хаб Polymetal - крупнейшее месторождение серебра в России.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).

Polymetal Магаданская область
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