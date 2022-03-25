Транзит "Газпрома" через Украину в пятницу сохраняется на максимуме

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора в пятницу 25 марта сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки).

Европейские импортеры увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за роста неопределенности на энергетическом рынке после введения санкций против России.

Сейчас котировки на главном европейском хабе TTF - $1165 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 25 марта составляет 105,8 млн кубометров, заявка на 24 марта была 105,2 млн кубометров.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. На текущей неделе в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей. Однако следующая неделя, которая приходится на конец марта - начало апреля, будет намного холоднее, с ночными заморозками, что окажет поддержку ценам на газ.

В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от топлива из России. Сложнопрогнозируемое снижение показателей по ВИЭ является катализатором роста спроса на газ и - соответственно - цены на него.

На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, на текущей неделе в четверг показатель упал уже до 8,4% - это минимальное значение с конца января. Цифра снижается пятый день подряд. В конце этой и на следующей неделе ожидается довольно слабый ветер, что еще сократит выработку.