Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Морские контейнерные перевозчики после заявлений Maersk об уходе из России пока не "рубят концы": транспортировка контейнеров в порты РФ, хоть и с перебоями, но продолжается, в условиях сломанной логистики линии корректируют расписание и ищут маршруты в обход затоваренных европейских хабов.

В последнем уведомлении российским клиентам Mediterranean Shipping Company (MSC) сообщает, что изменений в отношении перевозки российских грузов после 1 марта нет. На сегодняшний день MSC принимает к перевозке товары первой необходимости, такие как продукты питания (продовольственные товары), лекарства, медицинское оборудование и гуманитарные грузы.

MSC продлила океанский маршрут своего "бананового" сервиса из Эквадора, добавив в график заход в Петербург. По данным портала Marine Traffic, контейнеровоз MSC Zlata R на прошлой неделе совершил первый судозаход на "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП). Замена фидерной схемы на deep sea позволила доставить контейнеры в РФ напрямую, без перегрузки в европейских портах. Раньше рефконтейнеры MSC из Эквадора выгружались в порту Роттердам и фидерными судами отправлялись в Россию.

Maersk в понедельник заявил клиентам о старте сворачивания бизнес-активности компании в РФ. Согласно данным автоматизированной системы службы капитана порта (СКАП), Maersk, как и на прошлой неделе, не подавал заявок на судозаходы в Петербург на 23-28 марта. Однако, по данным Marine Traffic, 24 марта контейнеровоз Nele Maersk пришел в порт Новороссийск из турецкого порта Амбарли и встал под разгрузку на контейнерном терминале "НУТЭП".

По данным СКАП, на текущей неделе заявки на судозаходы на контейнерные терминалы Санкт-Петербурга разместили MSC (два судна), китайская COSCO, французская СMA CGM и Unifeeder (по одному судну).

Контейнерные перевозчики в текущих уведомлениях стали информировать клиентов об "атипичных" (внеплановых) рейсах, а также об изменениях в плановом расписании в связи со сменой ротации портов, графика судозаходов и задержке судов на глобальных маршрутах.

Логистика на паузе

Опрошенные "Интерфаксом" участники транспортно-экспедиторского рынка отмечают, что в текущей ситуации в первую очередь пытаются привезти импортные контейнеры, которые застряли в иностранных портах. Новые заявки на перевозку есть, но их не так уж много, потому что никто не хочет везти, понимая, что груз в любой момент может встать в любом месте.

Возможно, часть грузопотока будет переориентирована на порты Прибалтики и Финляндии, но у этих маршрутов также потенциально большие риски (закрытие границ, проблемы с траками), перспективной также видится схема транзита через РФ в Казахстан, полагают собеседники агентства.

Что касается экспорта, то здесь ситуация "на паузе": контейнеры стоят в портах, на терминалах, железной дороге. Прогнозов по разрешению ситуации у рынка нет, так как еще большая часть продукции ждет своей очереди на складах и заводах в ожидании разрешения на отправку. Резко поменять наработанные маршруты невозможно, транспортники не успевают выстраивать новые схемы доставки грузов. По мнению участников рынка, предпочтительным сценарием сейчас является выжидание.

Прицел на Восток

Новые схемы логистики смогут предложить только крупные игроки транспортного рынка, полагают экспедиторы, небольшим перевозчикам проще уйти с рынка или консолидироваться с лидерами, чем продолжать бизнес в условиях хаоса.

Основные опасения участников рынка связаны с тем, что будет после того, как вывезут и доставят все застрявшие контейнеры. Если другие линии не последуют за Maersk, то ничего смертельного не произойдет, полагают они. Тогда, по их мнению, будет классическое перераспределение объемов, разворот грузопотоков на Дальний Восток и, возможно, приход новых китайских контейнерных линий.

Между тем, региональные промышленные предприятия уже вышли с инициативой и обратились в Минтранс с предложением провести переговоры с китайскими перевозчиками, которые пока не работают в РФ, чтобы привлечь их на российский рынок. На данный момент на российском рынке работает крупнейший китайский перевозчик COSCO (China Ocean Shipping Company), компания не заявляла о каких-либо ограничениях в работе.