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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику на Московской бирже в пятницу утром; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро, инвесторы при этом находятся в ожидании новых драйверов к более интенсивным движениям.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 95,06 - 99,86 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 97,01 руб. (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 105 руб. (-1,8 руб. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 80,45 коп. к уровню закрытия 24 марта, до 100,61 руб.

Доллар при этом оказался на 96,42 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,79 коп. ниже официального курса.

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