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BP инвестирует миллиард фунтов в сеть зарядных станций для электромобилей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британская энергетическая компания BP Plc планирует инвестировать 1 млрд фунтов стерлингов ($1,32 млрд) в течение десяти лет в строительство новых станций для зарядки электромобилей в Соединенном Королевстве.

Как говорится в пресс-релизе, компания к 2030 году рассчитывает увеличить число зарядных станций в три раза. Ожидается, что это приведет к созданию сотен новых рабочих мест в стране.

Новые станции будут оснащены устройствами сверхбыстрой зарядки, позволяющими за 10 минут обеспечить электромобилю достаточный ресурс для того, чтобы проехать 100 миль (160 км).

Акции BP в начале торгов в Лондоне в пятницу дешевеют на 1,5%. С начала года капитализация компании подскочила почти на 16%.

BP Великобритания
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