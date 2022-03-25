Минстрой изменил правила об устройстве фундаментов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минстрой утвердил свод правил для применения передовых технологий при устройстве фундаментов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В документе расширена область применения технологии струйной цементации грунтов, которая успешно применялась при строительстве ряда линейных объектов в московском регионе. Закрепление грунтов может выполняться на всех этапах строительства, позволяя сокращать сроки и, в конечном итоге, стоимость работ по усилению оснований и фундаментов существующих и реконструируемых зданий и сооружений, а также при работах по инженерной защите территорий от опасных геологических и техногенных процессов", - рассказал замминистра строительства Сергей Музыченко.

Отмечается, что изменения внести к СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Так, актуализированы требования для повышения эффективности и надежности земляных работ, устройства оснований и фундаментов при строительстве и реконструкции, а также в период эксплуатации зданий и сооружений.

Также чиновники закрепили возможность применения геополимеров, обладающих очень высокой прочностью.

"Использование геополимеров для подъема и рихтовки фундаментов с помощью нагнетания позволяет эффективно останавливать процесс развития деформаций. Кроме того, появляется возможность снижения стоимости работ до 25% за счет применения инъектируемых растворов, вместо устройства свай и поддомкрачивания", - уточнил исполняющий обязанности директора ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин.

Также появилась возможность использования "рециклинга" при преобразовании свойств грунтов щебенистыми армирующими элементами, что снижает затраты на переработку природных ресурсов. Кроме того, можно применять бывший в употреблении металлопрокат в качестве шпунта и свай, за исключением элементов в составе постоянных подпорных сооружений.