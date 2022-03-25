Доходность 10-летних US Treasuries вновь обновила двухлетний максимум

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в пятницу достигала 2,475% годовых, обновив максимум с 9 мая 2019 года, на ожиданиях более агрессивной политики Федрезерва, сообщает CNBC.

Доходность 5-летних US Treasuries увеличилась на 13,4 базисного пункта – до 2,508% и превысила аналогичный показатель для 10-летних бумаг. Двухлетние казначейские бонды показывают доходность в 2,251% на 17:00 , прибавив 12,7 базисного пункта по сравнению со значением четверга.

Ранее на этой неделе сразу несколько членов руководства Федрезерва, включая председателя Джерома Пауэлла, высказались о готовности повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов на одном или на нескольких предстоящих заседаниях.

В ответ аналитики Bank of America в пятницу повысили свои прогнозы относительно ставок и теперь полагают, что в июне и июле можно ожидать повышения на 50 б.п., а на всех остальных заседаниях в этом году ФРС будет поднимать ставку на 25 б.п.

"Федрезерв признал, что он отстал от ситуации на рынке, и ему придаст силы устойчивость экономики и финансовых рынков. Остается главный вопрос – насколько центробанк готов причинить серьезную боль экономике ради сдерживания инфляции", - отметил экономист BofA Итан Харрис.