Аналитики "Синары" ждут закрепления доллара в диапазоне 90-100 рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рубль может закрепиться в диапазоне 90-100 рублей за доллар на фоне масштабного валютного профицита в $240 млрд, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Теперь, когда введены меры контроля капитала и бюджетное правило поставлено на паузу, динамика курса определяется масштабом экспортных доходов и спросом населения и предприятий на иностранную валюту", - отмечают эксперты.

По их подсчетам, совокупный экспорт в 2022 году составит $530 млрд, его сырьевая (нефть, газ, нефтепродукты, металлы, удобрения и прочее) и несырьевая компоненты - $395 млрд и $135 млрд соответственно. Это предполагает $1,7 млрд ежедневных продаж валюты до конца года денежными властями в рамках обязательной продажи экспортной выручки.

"В расчетах мы учитываем решение о переводе платежей "недружественных" стран за российский газ на рубли. Оно де-факто означает 100% обязательную продажу валютной выручки от экспорта газа вместо действующего правила продажи 80%. Таким образом, дополнительные продажи валюты на рынке составят до конца года $33 млрд, или $160 млн в день", - отмечается в обзоре.

Совокупный спрос на валюту аналитики оценивают в $290 млрд (импорт товаров/население/предприятия/погашение долга).

"В 2022 году объем погашения частного долга составит $54 млрд, государственного - $6 млрд. Часть долга заемщики рефинансируют. Спрос на валюту со стороны населения ограничен мерами ЦБ РФ, общая сумма покупок не превысит, по нашим расчетам, $40 млрд. Импорт товаров оцениваем в $200 млрд по итогам года. Мы видим баланс импорта и экспорта услуг близким к нулю и исключаем его из расчетов", - поясняют они.

"В ближайшие месяцы курс рубля к доллару США может закрепиться в диапазоне 90-100 руб./$1. По результатам проведенного анализа спроса и предложения на валюту мы получаем валютный профицит в $240 млрд, достаточный для укрепления рубля с текущих уровней в ближайшие месяцы", - пишут эксперты.

"Основной вопрос заключается в том, как Банк России распорядится столь значительным валютным профицитом. Безусловно, часть средств останется в текущем счете платежного баланса, часть войдет в отток капитала. Для того чтобы резиденты могли использовать валюту для сокращения своих обязательств перед нерезидентами, необходимо ослабление валютного контроля. Тогда внешняя задолженность страны ($478 млрд на 1 января) может уменьшаться более высокими темпами, как это было в 2015 и 2009 годах. Возможно, часть средств пойдет на выкуп долей иностранных участников фондового рынка, а также на рынок валютных кредитов, чтобы конвертировать средства из валюты в рубли", - добавляют аналитики.