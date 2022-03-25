"ЮТэйр" подала в суд на Росавиацию из-за субсидий авиакомпаниям за рейсы в Сургут

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" подала в Арбитражный суд Москвы иск к Росавиации из-за того, что ведомство предоставило субсидии S7, Red Wings и "ИрАэро" для рейсов из Сургута в другие российские города, следует из материалов судебной картотеки.

В ноябре 2021 года Росавиация выпустила приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых государством и регионами в рамках постановления правительства №1242. "ЮТэйр" требует признать этот приказ недействительным в части включения в него рейсов S7 из Новосибирска в Сургут (период выполнения - с 1 ноября по 31 декабря 2021 г.), рейсов Red Wings - из Сургута в Екатеринбург (с 15 ноября по 31 декабря), рейсов "ИрАэро" - из Сургута в Уфу (с 15 по 31 декабря).

Суд рассмотрит иск перевозчика 27 апреля.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "ЮТэйр".

Аэропорт Сургута является одним из базовых для "ЮТэйр". Перевозчик не только выполняет рейсы из этого аэропорта, но также контролирует его управляющую компанию с долей 56% (данные "ЮТэйр" на конец I полугодия 2021 г.)