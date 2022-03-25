Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

"ЮТэйр" подала в суд на Росавиацию из-за субсидий авиакомпаниям за рейсы в Сургут

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" подала в Арбитражный суд Москвы иск к Росавиации из-за того, что ведомство предоставило субсидии S7, Red Wings и "ИрАэро" для рейсов из Сургута в другие российские города, следует из материалов судебной картотеки.

В ноябре 2021 года Росавиация выпустила приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых государством и регионами в рамках постановления правительства №1242. "ЮТэйр" требует признать этот приказ недействительным в части включения в него рейсов S7 из Новосибирска в Сургут (период выполнения - с 1 ноября по 31 декабря 2021 г.), рейсов Red Wings - из Сургута в Екатеринбург (с 15 ноября по 31 декабря), рейсов "ИрАэро" - из Сургута в Уфу (с 15 по 31 декабря).

Суд рассмотрит иск перевозчика 27 апреля.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "ЮТэйр".

Аэропорт Сургута является одним из базовых для "ЮТэйр". Перевозчик не только выполняет рейсы из этого аэропорта, но также контролирует его управляющую компанию с долей 56% (данные "ЮТэйр" на конец I полугодия 2021 г.)

ЮТэйр Росавиация Сургут Арбитражный суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ решил возобновить покупку золота у банков

Курс биткойна поднялся до $45 тыс. впервые с января

Курс биткойна поднялся до $45 тыс. впервые с января

Avito продолжит работать в РФ как самостоятельный бизнес

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Правительство РФ на полгода заморозит кредитные рейтинги банков

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });