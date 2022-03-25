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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Более половины семей в США были освобождены от уплаты подоходного налога в 2021 г.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Более половины американских семей не платили федеральный подоходный налог в 2021 году в связи с налоговыми льготами и вычетами, а также стимулирующими программами, действовавшими в США в связи с пандемией COVID-19.

Согласно данным аналитического центра Tax Policy Center, доля этих семей в прошлом году выросла до 57% с 44% в 2020 году.

Такая динамика обусловлена потерей работы многими американцами в период пандемии, а также снижением доходов и предоставлением налоговых вычетов, отмечает эксперт TPC Говард Глекман.

Существенную роль также сыграло продление срока действия программы Child Tax Credit, в рамках которой работающим семьям предоставляется налоговый вычет в размере от $3 тыс. до $3,6 тыс. на ребенка - крупнейший за всю историю США. В результате обязательства по выплате подоходного налога уменьшились примерно для 100 млн семей.

Ожидается, что доля американских семей, не оплачивающих федеральный подоходный налог, снизится до 42% в текущем году и до 38% к 2029 году, так как действие многих программ, предусматривающих налоговые льготы, заканчивается.

"Мы прогнозируем, что показатель будет снижаться и остановится на достаточно низкой отметке по историческим стандартам", - отмечает Глекман.

Федеральный подоходный налог, как отмечает CNBC, является лишь частью общей долговой нагрузки американцев, и большинство работающих также платят налог на заработную плату. Доля американцев, которые не платили ни подоходный налог, ни налог на зарплату в 2021 году составила 19% по сравнению с 17% до пандемии.

США
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