Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

"Норникель" продал авиакомпанию NordStar ее менеджменту

"Норникель" продал авиакомпанию NordStar ее менеджменту
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" продал 100% акций авиакомпании "Нордстар" (работает под брендом NordStar) ее менеджменту.

Сделка закрыта 25 марта. Новые владельцы "Нордстар" - действующий менеджмент, в том числе нынешний руководитель авиакомпании Леонид Мохов, сообщил "Норникель".

"В текущей ситуации "Норникель" сосредотачивает свои усилия на основной деятельности - производстве и продаже цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно сохранить надежное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании - обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение летной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск", - прокомментировал сделку старший вице-президент "Норникеля" Сергей Дубовицкий, чьи слова приводятся в сообщении.

"Нордстар" входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. В 2021 году компания перевезла 1 млн 163 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее. Базовыми аэропортами являются "Домодедово" (Москва) и Красноярск. В 2021 году "Нордстар" стала базовым авиаперевозчиком аэропорта Норильска.

NordStar Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ провел первые сессии без денег ФНБ

ЦБ РФ решил возобновить покупку золота у банков

ЦБ РФ решил возобновить покупку золота у банков

Курс биткойна поднялся до $45 тыс. впервые с января

Курс биткойна поднялся до $45 тыс. впервые с января

Avito продолжит работать в РФ как самостоятельный бизнес

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });