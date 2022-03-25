Глава PGNiG Павел Маевский досрочно подал в отставку

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Павел Маевский досрочно подал в отставку с поста председателя правления польского газового концерна PGNiG с 8 апреля, сообщает компания.

Маевский занимал свой пост с ноября 2020 года, его действующий контракт длился до января 2023 года.

PGNiG находится в процессе поглощения польским нефтяным концерном PKN Orlen. На прошлой неделе национальный антимонопольный регулятор UOKiK одобрил сделку, выставив для PGNiG условие продать оператора подземного хранения газа Gas Storage Poland sp. z o.o.

По сообщениям польской прессы, причиной отставки могли стать разногласия с руководством PKN Orlen. Впрочем, пресса обещает Маевскому пост министра энергетики в правительстве Польши.