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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Французская страховая группа AXA намерена минимизировать бизнес в РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Французская страховая группа AXA минимизирует свой российский бизнес: компания прекратила подписание новых контрактов с клиентами из РФ, говорится в ее сообщении.

Речь идет как про страхование, так и про перестрахование. Истекающие контракты не будут продлеваться.

С момента начала операции РФ на Украине "AXA полностью следует всем международным санкциям", сказано в пресс-релизе.

У AXA есть крупный миноритарный пакет в российском страховщике "РЕСО-Гарантия" - еще в 2007 году компания купила 36,7% акций за 810 млн евро. AXA решила вывести своих представителей из совета директоров "РЕСО-Гарантии", сообщила компания.

На сайте "РЕСО" сейчас нет актуальной информации о составе СД и структуре акционеров: она "временно не публикуется на основании решения совета директоров Банка России от 18 марта".

AXA Франция РЕСО-Гарантия
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