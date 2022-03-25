ФАС предложила распространить ограничения для нерезидентов на сделки с ООО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила расширить применение президентских указов, ограничивающих сделки нерезидентов из "недружественных стран", распространив их, в частности, на сделки с долями в ООО, а также договоры репо, доверительного управления и залога.

Особый порядок согласования, по мнению ФАС, можно было бы распространить также на сделки, связанные с голосующими акциями, и сделки между иностранными компаниями, влекущие за собой право распоряжаться долями в российских обществах ("глобальные сделки"). Соответствующие предложения глава ФАС Максим Шаскольский в начале марта направил в правительство, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативами антимонопольной службы.

Предложения ФАС о расширении применения ограничивающих сделки указов президента не вызвали возражений Минэкономразвития. Министерство направило в правительство соответствующее заключение, отметив при этом, что необходимо уточнить, следует ли вводить особый порядок в отношении всех ООО или подпадающих под определенные критерии. Также Минэкономразвития предложило уточнить в отношении "глобальных сделок", что имеется в виду под косвенным распоряжением долями, сообщил источник, знакомый с позицией ведомства.

Указы президента N79 от 28 февраля (О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций) и N81 от 1 марта 2022 г. (О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ) вводят ограничения на сделки с нерезидентами из "недружественных" юрисдикций. В частности, 81-й указ предполагает согласование правкомиссией по иностранным инвестициям сделок, "влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество", с лицами из недружественных стран (позднее ограничения на сделки с недвижимостью были сняты).

ФАС предложила исключить из-под действия указов внутригрупповые сделки, сделки, связанные с редомициляцией, а также сделки с подконтрольными государству компаниями, если после этого контроль остается у РФ, сообщил источник. Минэкономразвития предложения не поддержало, объяснив это тем, что указы президента направлены на правовое регулирование финансовой стабильности и не связаны с вопросами ограничения конкуренции.

Также ФАС с учетом действия особого порядка согласования сделок считает возможным упростить порядок совершения сделок российскими финансовыми организациями с целью минимизации последствий санкций. По мнению ведомства, такие сделки можно было бы проводить без предварительного согласия ФАС, заменив его уведомительным порядком. Соответствующие изменения служба предложила внести в закон о конкуренции.