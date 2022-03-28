Сетевые компании РФ освободят от тарифной ответственности по инвестпрограммам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Предложение Минэнерго о неприменении тарифных последствий для сетевых компаний за неисполнение инвестпрограмм "поддержано", сообщило ведомство со ссылкой на заместителя министра Анастасию Бондаренко.

От выполнения инвестиционных программ зависит объем необходимой валовой выручки (НВВ, учитывается в тарифе - ИФ) компаний. В обычные времена, если средства не использовались, то они "вырезались" из этого объема.

Речь идет о том, чтобы не сокращать эту выручку вне зависимости от объема выполнения инвестпланов в горизонте этого и следующего года.

Кроме того, как напомнила замминистра, уже одобрен мораторий на штрафы и пени по задержкам вводов объектов ВИЭ и в рамках программы модернизации, а также "приостановка действия требования законодательства о не превышении стоимости инвестпроектов субъектов электроэнергетики над объёмом финансовых потребностей, которые рассчитаны по укрупнённым нормативам типовых технологических решений".

Бондаренко также сообщила, что Минэнерго предложило расширить перечень системообразующих организаций. Сейчас по линии ведомства в нем 112 компаний в разных отраслях ТЭК, Минэнерго предлагает расширить этот перечень до 125 компаний, "решение по ним будет принимать подкомиссия в ближайшее время", отметила замглавы ведомства.

Как писал "Коммерсантъ", ранее в части поддержки сетей также предлагалась индексация тарифы на передачу на фактическую инфляцию с апреля, а не с июля, как это происходит обычно. Речь также шла о предоставлении возможности компаниям с госучастием не платить дивиденды, чтобы реализовать инвестпрограммы, и о докапитализации "Россетей" и "РусГидро". Помимо этого, Минэнерго предлагало повысить на инфляцию и тарифы для неценовых зон, что может помочь "РусГидро" на Дальнем Востоке и "Интер РАО" в Калининградской области.