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Walmart прекратит продажу сигарет в некоторых штатах США

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший ритейлер США Walmart Inc. решил прекратить продажу табачной продукции в своих магазинах в нескольких штатах, в том числе в Калифорнии, Флориде, Арканзасе и Нью-Мексико, пишет The Wall Street Journal.

В магазинах в этих штатах при входе вместо табачных прилавков компания установила кассы самообслуживания или разместила другие товары, к примеру, готовую еду или сладости.

Ритейлер частично прекращает продажу сигарет, чтобы более рационально использовать пространство, объяснила газете пресс-секретарь компании. Она не уточнила точное число магазинов, в которых более не будут продаваться табачные изделия.

Такому решению Walmart предшествовали долгие годы споров и обсуждений. Вопрос продажи сигарет стал особенно актуальным, когда компания начала активно развивать свой бизнес в сфере здравоохранения Walmart Health. Он представляет собой сеть медицинских центров, в которых можно получить первичную консультация врача и пройти диагностику.

Выручка от продажи табачных изделий в США в прошлом году составила $95 млрд, причем большинство покупок совершается на заправочных станциях и в минимаркетах, свидетельствуют данные британской аналитической компании Euromonitor International. При этом доля Walmart в общих продажах в 2020 году составила 14%.

Некоторые другие американские ритейлеры прекратили продажу табака много лет назад. В частности, Target Corp. полностью исключила табачные изделия из своего ассортимента в 1996 году.

Walmart США Калифорния Target Флорида Арканзас Нью-Мексико
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