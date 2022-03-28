Рубль закрыл торги уверенным ростом в ожидании новостей об очных переговорах

Фото: Андрей Гордеев//ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро обвалились на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине в ожидании новостей о первых за последние две недели очных переговорах российско-украинской делегаций, которые во вторник состоятся в Стамбуле.

Курс доллара США составил 89,75 руб. в 19:00, что на 6,25 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар опустился ниже 90 руб. впервые с 1 марта. Евро к этому моменту стоил 96,6 руб., подешевев на 8,4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,2 рубля - до 92,8 рубля.

Сообщения о грядущих переговорах

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам торгов понедельника в ожидании новостей о ходе нового раунда российско-украинских переговоров. Члены делегаций России и Украины отправляются в Турцию на переговоры, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он добавил, что новый раунд переговоров может состояться во вторник, о прогрессе говорить рано, но факт очной встречи важен.

На вопрос журналистов, есть ли какое-то продвижение по теме возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, можно ли ее ждать по итогам переговоров в Стамбуле, он ответил: "Нет. Продвижения нет".

Встреча Путина и Зеленского возможна после того, как по ключевым для РФ вопросам будет достигнута ясность, заявил глава МИД РФ Лавров в интервью сербским СМИ.

Нужен результат по итогам переговоров делегаций РФ и Украины, который будет закреплен президентами, на данном этапе встреча президентов контрпродуктивна, добавил он.

Денацификация и демилитаризация являются обязательными для РФ элементами будущих договоренностей с Украиной, также заявил Лавров.

В воскресенье президенты РФ и Турции Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, посвященные развитию событий на Украине. Об этом сообщило издание "Сабах", по данным которого лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул. Эрдоган также заявил о необходимости добиться прекращения огня на Украине как можно скорее, а также о готовности Турции оказать гуманитарное содействие.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил в середине марта, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры проводились с 14 марта.

Перспективы на рынке газа

Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях, сказал Песков. Выпадающие заявки на поставки российской нефти в европейские страны будут замещаться экспортом на восток, также заявил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил во вторник, что компании будут расплачиваться с РФ за газ в соответствии с имеющимися договорами, которые в основном номинированы в евро.

"Контракты, о которых нам известно, все главным образом основаны на евро. И компании будут платить в соответствии с контрактами", - приводит агентство Dow Jones слова канцлера на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. "У нас такая ситуация сейчас, что надо просто выполнять контракты", - продолжил канцлер. Он также напомнил, что Германия пытается как можно скорее отказаться от газа, нефти и угля из РФ.

Правительства стран "Большой семерки" решили, что требование России оплачивать поставки российского газа рублями будет явным нарушением контрактов, и планируют призывать компании не выполнять его, между тем заявил на брифинге министр энергетики Германии Роберт Хабек.

"Все министры G7 полностью согласны с тем, что это будет одностороннее и явное нарушение существующих контрактов, - сказал он. - Платежи в рублях неприемлемы". "Мы будем призывать затронутые решением компании не выполнять требование президента России Владимира Путина", - подчеркнул министр.

Правительство, ЦБ и "Газпром" 31 марта доложат президенту о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли, говорится в перечне поручений по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ 23 марта 2022 года на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству утвердить директиву представителям РФ в совете директоров "Газпрома" по внесению изменений в действующие контракты по поставкам природного газа в части изменения валюты платежа по таким контрактам на российский рубль, при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования. Срок - также 31 марта.

ЦБ совместно с правительством поручено обеспечить возможность проведения платежей, обеспечивающих оплату природного газа по контрактам, переведенным на оплату поставок на рубли, включая приобретение покупателями природного газа российских рублей на внутреннем валютном рынке.

Укороченные торги на Мосбирже

По решению Банка России, в понедельник торговый день в фондовой секции "Московской биржи" снова был укороченный, к доступным инструментам, помимо всех акций, были добавлены корпоративные, региональные и субфедеральные облигации. При этом депозитарные расписки не были доступны ни в режиме основных торгов, ни в режиме РПС.

Как отмечается в сообщении ЦБ, торги российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями прошли в основном режиме с 09:50 до 13:50, а также в режиме переговорных сделок (РПС) в период с 9:30 до 14:00. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Российской Федерации. Отзыв обусловлен санкциями, введенными против России Евросоюзом, говорится в пресс-релизе агентства.

На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

На прошлой неделе Fitch объявило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС.

Нефтяной рынок

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться вечером в понедельник, давление на котировки оказывают сообщения о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в понедельник составляет $114,4 за баррель, что на 5,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $107,63 за баррель, что на 5,5% меньше итогового значения предыдущей сессии.

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%.

Власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан, сообщает агентство Bloomberg. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города. Эксперты опасаются, что карантинные ограничения ослабят спрос на энергоносители в Китае.

Тем временем Еврокомиссия намерена избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили и которая была утверждена Европейским советом, то есть руководителями (государств-членов Евросоюза - ИФ), на прошлой неделе, и мы обязались сделать это", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Кроме того, в понедельник появились сигналы ослабления напряженности на Ближнем Востоке после того, как лидер йеменских хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на объекты в Саудовской Аравии на три дня.

Также рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Мнение экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжает начатое на прошлой неделе укрепление к основным мировым валютам. "Курс пары "доллар-рубль" закрепился ниже психологически важной отметки 100 руб./$1 после решения правительства перевести торговлю газом на расчеты в рублях. Очевидно, в ближайшее время спрос на валюту со стороны населения и импортеров на внутреннем рынке продолжит снижаться, что будет способствовать дальнейшему локальному укреплению рубля", - говорит Алексеев.

"Несмотря на поступательное восстановление позиций российской валюты, которое наблюдается со второй половины марта, его бычий потенциал по-прежнему ограничен. На данный момент вряд ли стоит рассчитывать на заметное продвижение котировок пары в южном направлении хотя бы по той причине, что на международной арене доллар чувствует себя уверенно, подбираясь к майским максимумам 2020 года, отмеченным ранее в этом месяце. Сейчас все внимание игроков переключается на переговоры делегаций России и Украины, которые должны состояться в Стамбуле. Опираясь на опыт прошлых раундов, инвесторы не питают особых иллюзий по поводу каких-то конкретных договоренностей сторон, но все же традиционно надеются на подвижки в позитивную сторону. В случае разочарования уклонение от рисков, которое сейчас превалирует на площадках, усилится и надавит на хрупкую российскую валюту", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России в понедельник, 28 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 545,7 млрд рублей) в среднем по ставке 19,15% годовых.

Банки в понедельник на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 824,0 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 марта на 1,9493 рубля, до 93,7125 руб., и уменьшил курс евро на 2,5948 рубля, до 102,6714 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в понедельник на 2,0096 рубля по отношению к пятнице и составил 93,5155 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 2,7171 рубля и составил 92,9872 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 823,728 млн, из которых $787,898 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 35,83 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 99,93 копейки, до 102,4588 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 1,6434 рубля, до 101,5999 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 9,76 млн, из которых EUR291,22 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR718,54 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 4 базисных пункта (б.п.) каждая - до 20,42% и 21,04% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц, напротив, опустилась на 17 б.п. - до 22,5% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне пятницы - 23,58% и 24,04% годовых.