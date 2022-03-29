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Коммерческим директором "Мегафона" стал бывший менеджер Почта банка

Его предшественник Влад Вольфсон в марте решил покинуть компанию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Коммерческим директором ПАО "Мегафон" с 28 марта назначен Павел Тулубьев, ранее бывший заместителем председателя правления Почта банка. О назначении сообщила пресс-служба оператора.

В "Мегафоне" Тулубьев будет отвечать за разработку и продвижение продуктов в сегменте B2C в области мобильной и фиксированной связи, развитие открытой экосистемы "Мегафона", бренд и маркетинговые коммуникации, а также направление клиентского опыта.

Прежний коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон, проработавший на этом посту с августа 2021 года, в середине марта сообщил, что покидает компанию.

Тулубьев окончил физический факультет МГУ, защитил степень кандидата экономических наук в Институте экономики РАН.

До прихода в "Мегафон" работал в Почта банке, куда пришел в 2013 году на позицию руководителя службы CRM. В 2015 году он там занял пост клиентского директора, курируя CRM, управление клиентского опыта, контакт-центр и урегулирование претензий. В 2017 году вошел в состав правления банка, а в декабре 2020 занял позицию заместителя председателя правления, на которой также курировал развитие розничной и партнерской сети, digital-маркетинга и программы лояльности.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в России. "Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон Почта банк Влад Вольфсон Павел Тулубьев Физфак МГУ
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