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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

В России продлена на год реализация приоритетных инвестпроектов в леспроме

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - На год продлено выполнение обязательств, взятых инвесторами лесопромышленной отрасли в рамках приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Такое постановление 28 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение касается обязательств, которые наступают в период с 1 марта по 1 сентября 2022 года.

"В связи с ограничениями, введенными со стороны иностранных государств, продлить срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренный в период с 1 марта по 1 сентября 2022 г. (...), на 12 месяцев со дня его наступления", - говорится в тексте постановления.

"Это важная мера поддержки лесопромышленников. Постановление позволит не допустить лишения сырьевой базы, остановки производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса, и, конечно, позволит сохранить рабочие места на предприятиях", - отметила через пресс-службу вице-премьер Виктория Абрамченко.

По действующим правилам, нарушение инвестором исполнения поквартального графика реализации приоритетного проекта становится основанием для исключения приоритетного проекта из перечня и влечет досрочное расторжение договора аренды лесного участка, отметили в пресс-службе Абрамченко.

Правительство Михаил Мишустин Виктория Абрамченко
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