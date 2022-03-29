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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Западных экспертов обеспокоил сервис "Яндекса" AppMetrica

В "Яндексе" отвергают подозрения о сборе личных данных пользователей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекса" AppMetrica, используемый в различных приложениях на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, собирает пользовательские данные и хранит их на серверах в России, что вызывает опасения с точки зрения безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

"Эксперты высказали опасения, что Кремль может получить доступ к тем же метаданным и использовать их для отслеживания людей через их мобильные телефоны", - отмечает издание. Некоторые опрошенные газетой специалисты допустили, что метаданные, собранные "Яндексом", могут быть использованы для идентификации пользователей.

Председатель финансового комитета Сената США и один из архитекторов регулирования интернета в США Рон Уайден заявил, что ПО "Яндекса", которое применяется в 52 тысячах приложениях, извлекает личные данные из приложений на телефоне, "угрожая национальной безопасности США и конфиденциальности американцев и других людей по всему миру".

В "Яндексе" отвергли подозрения о сборе личных данных пользователей приложений.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, AppMetrica - это бесплатный SDK-инструмент для аналитики мобильных приложений, который помогает разработчикам приложений улучшать их работу за счет выявления и исправления ошибок, оптимизации настроек рекламы и построения маркетинговых стратегий на основе информации о поведении пользователя внутри приложения.

В "Яндексе" заверили, что AppMetrica, как SDK инструмент, может получать информацию только после того, как приложение получит согласие пользователя, требуемое операционной системой, поскольку у "Яндекса" нет технической возможности получить его самостоятельно.

"Мы информируем разработчиков о том, как AppMetrica работает, а они обязаны, если того требует закон, получить согласие своих пользователей. Данные, которые мы получаем от приложения, не являются чувствительной информацией, и не содержат имена пользователей, адреса, номера телефонов, платежные реквизиты и т.д. Мы также не видим и не можем видеть, что пользователи делают вне приложения из-за технических ограничений мобильных операционных систем", - заверили в "Яндексе".

В компании добавили, что AppMetrica работает так же, как и ее международные аналоги: Google Firebase, Flurry от Yahoo, Adjust и AppsFlyer.

AppMetrica Яндекс Конгресс Рон Уайден США
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