Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минюст США поддержал законопроект, запрещающий крупным цифровым платформам, включая Amazon.com Inc и Google, отдавать предпочтение своим продуктам и услугам в ущерб тем, что предлагают конкуренты.

"Министерство считает развитие доминирующих платформ угрозой для открытых рынков и конкуренции, представляющей риски для потребителей, бизнесов, инноваций, гибкости, глобальной конкуренции и нашей демократии", - говорится в письме Минюста, адресованном лидерам обеих партий в юридическом комитете Сената США.

В письме выражается поддержка законопроекту, получившему название American Innovation and Choice Online Act, который был одобрен юридическим комитетом в январе, а также аналогичному законопроекту, который рассматривает Палата представителей.

Законопроект дополняет уже существующие антимонопольные законы, уточняя, какие конкретно действия Конгресс считает нарушающими конкуренцию и незаконными, уточняется в письме.

Amazon.com Inc., Google, входящая в состав Alphabet Inc., Apple Inc. и другие крупные технологические компании выступили против инициативы, утверждая, что она усложнит возможность предлагать популярные услуги. Противники законопроекта также считают справедливой возможность для площадок электронной торговли, поисковых сервисов и магазинов приложений зарабатывать на популярности своей продукции.

Между тем в письме Минюста содержится мнение о том, что лидирующие позиции платформ дают им практически безграничную возможность влиять на деятельность других компаний и о том, что что ограничение их доминирования повлечет за собой положительный результат.