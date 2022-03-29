Швейцарский производитель стройматериалов Holcim уйдет из России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель строительных материалов Holcim сообщил, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине. В начале марта компания объявляла, что прекратит инвестировать в бизнес в России.

На операции компании в России приходилось примерно 1% всей выручки, следует из финансового отчета Holcim за 2021 год.

Holcim производит строительные материалы: цемент, нерудные материалы и бетон. В России компания в рамках группы LafargeHolcim управляла 4 цемзаводами в Московской области (Воскресенск, Коломна), в Калужской области (пос. Ферзиково) и в Саратовской области (Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Карелия). В штате компании в России работает около 1,8 тысячи человек.