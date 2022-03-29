Рынок акций РФ завершил короткие торги смешанной динамикой

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил короткие торги во вторник смешанной динамикой blue chips и индексов - попытки роста на ожиданиях прорыва в переговорах российской и украинской делегаций относительно военной операции РФ на Украине сменились к закрытию сессии новыми распродажами. Индекс РТС после тестирования 900 пунктов сдал назад ниже этого рубежа, а индекс МосБиржи скатился в район 2400 пунктов после взлета днем к 2540 пунктам, при этом раллировали расписки VK.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2408,49 пункта (-0,9%, максимум дня - 2538,2 пункта), индекс РТС - 881,59 пункта (+7,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 13,2%.

Доллар подешевел до 86,0 рубля (-3,75 рубля).

Расписки VK утром взлетели на 38,6% к уровню 25 февраля (до 415,8 рубля), после чего "Мосбиржа" провела первый дискретный аукцион, далее расписки продолжили бурный рост, который повторно сменился дискретным аукционом, а к закрытию торгов расписки достигли уровня 510 рублей (+70%, уровень 21 февраля).

Подешевели расписки OZON (-13,2%), TCS Group (-12,1%), акции ПАО "Полюс" (-8,4%), "МТС" (-5,5%), "Московской биржи" (-5,4%), "ФСК ЕЭС" (-5,1%), "Газпрома" (-4,8%), "Интер РАО" (-4,5%), "Норникеля" (-3,9%), "ЛУКОЙЛа" (-3,8%), "Северстали" (-3,8%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%), "НЛМК" (-3,4%), UC Rusal (-3%), Polymetal (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Татнефти" (-2,2%), ВТБ (-2,1%), "РусГидро" (-1,6%), "ММК" (-1%), АФК "Система" (-0,9%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль биржи по итогам 2021 года выросла на 11,6%, составив 28,1 млрд рублей. Годовое собрание акционеров назначено на 28 апреля в заочной форме. Список лиц, имеющих право участвовать в нем, закроется 5 апреля.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+16,4%), "ФосАгро" (+6,8%), "НОВАТЭКа" (+6,6%), "Яндекса" (+4,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+4%), бумаги "Роснефти" (+3,4%), Сбербанка (+3% и +3% "префы"), "Газпром нефти" (+2,3%), "Магнита" (+2%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа позитив" (+39,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+39,8%), ПАО "Куйбышевазот" (+38,7% и +37,2% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (+37,5%), "Акрона" (+37,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+32,5%), акции "Русснефти" (+22,4%), "Иркута" (+22,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+18,9%).

Подешевели бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (-19%), Petropavlovsk (-5,9%), "Транснефти" (-5,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,07 млрд рублей (из них 9,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,32 млрд рублей на акции "Яндекса").

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Эрдоган, выступая перед началом переговоров России и Украины, выразил надежду на то, что они будут способствовать проведению личной встречи российского и украинского президентов. Он отметил, что Турция также готова принять на своей территории такие переговоры двух лидеров.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Шанхая (Shanghai Composite просел на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,4-2,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

В центре внимания трейдеров остается война в Украине, также они пытаются оценить, как будет разворачиваться ситуация с высокой инфляцией и как она отразится на мировой экономике. Кроме того, участники рынка следят за распространением коронавируса в КНР: в Шанхае, одном из крупнейших промышленных и торговых центров Китая, накануне ввели 9-дневный локдаун.

На нефтяном рынке на европейской сессии во вторник цены приостановили снижение после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:50 составила $113,99 за баррель (+1,3% и -6,8% в понедельник), майская цена WTI - $107,06 за баррель (+1% и -7% накануне).