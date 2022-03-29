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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Американский производитель алюминиевой упаковки Ball закроет бизнес в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская Ball Corporation, крупный производитель алюминиевой упаковки, заявила о закрытии принадлежащих ей трех заводов в России.

Компания будет добиваться продажи своего российского бизнеса новому владельцу, говорится в заявлении компании.

Ранее Ball объявила о прекращении инвестиций в России на фоне конфликта РФ с Украиной.

Российский бизнес Ball в 2021 году обеспечил около 4% общей выручки компании (составила $13,8 млрд) и 8% от операционной прибыли. Заводы в РФ произвели около 5% от мировых поставок банок для напитков (всего 112,5 млрд банок).

В России Ball представлена тремя заводами, расположенными в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область).

В 2021 году компания объявила о планах строительства четвертого завода в Ульяновске. Это решение было принято в связи "с растущим интересом потребителей к экологичной продукции и ростом числа новых брендов и категорий напитков, отдающих предпочтение банкам", поясняло Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация).

Ball Corporation США РФ
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