Экоактивисты в США призвали майнеров снизить потребление электричества

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Несколько экологических организаций в США, в том числе Greenpeace USA и Environmental Working Group, запустили кампанию с призывом изменить код биткойна и снизить потребление электроэнергии, пишет The Wall Street Journal.

Участники акции планируют размещать в крупных изданиях, таких как New York Times, Politico и WSJ, публикации о вреде процесса майнинга для окружающей среды. Их цель - убедить инвесторов и разработчиков биткойна отказаться от протокола под названием "доказательство выполнения работы" (proof-of-work). Он предусматривает, что пользователи могут получать биткойны только при задействовании значительных компьютерных мощностей для решения криптографических задач, что, в свою очередь, ведет к потреблению большого объема электроэнергии.

Так, по оценкам Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), глобальные сети биткойна ежегодно потребляют больше электроэнергии, чем Норвегия - 134,9 тераватт-час против 124,3 ТВт.ч.

Альтернативой протоколу "proof-of-work" выступает модель "proof-of-stake", которая требует меньших энергозатрат. Ожидается, что на него вскоре перейдет вторая по популярности криптовалюта - эфир. По разным оценкам, потребление электричества для майнинга эфира после перехода на новый протокол сократится на 99%.

Спонсором обозначенной кампании выступает один из основателей криптовалютной платформы Ripple Крис Ларсен. Он направил на эти цели $5 млн.

Кампания не направлена против биткойна, утверждает Майкл Брюн, бывший глава экологической организации Sierra Club, которая консультирует активистов. Главная задача - донести, что процессы изменения климата достигли критической точки, и биткойн в значительной степени способствует глобальному потеплению.

Вопрос воздействия самой популярной криптовалюты на окружающую среду обсуждается уже многие годы, подчеркивает WSJ. Но изменить код будет непросто, так как биткойн не принадлежит какой-то конкретной компании, и для этого потребуется согласие почти всех участников процесса майнинга.