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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек, сообщила кредитная организация.

Это член совета директоров ABH Holdings Эндрю Бакстер, бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Марей, основатель проектов KupiVIP.ru, Carprice, Aktivo, CarFix Оскар Хартманн, зампред правления Альфа-банка Ильдар Каримов и глава "Вымпелкома" Александр Торбахов.

Одновременно в совет директоров был избран генеральный директор СК "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов. Также сейчас в совет входят член совета директоров ABH Holdings Марат Атнашев, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, член совета директоров ABH Holdings S.A. Андрей Косогов, президент банка Олег Сысуев.

Ранее в марте из совета ушли попавшие под санкции ЕС и Великобритании совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен, а также два независимых директора - сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий.

Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings. В середине марта у компании изменилась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, которым принадлежало 21% и 16,3% акций соответственно, вышли из числа совладельцев кредитной организации. У банка осталось 5 миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей.

Крупнейшим акционером с долей 41% стал Андрей Косогов, стоявший у истоков создания финансового бизнеса Альфа-групп. Остальные акционеры долю владения не изменили: Авену принадлежит 12,4%, Фридману - 32,9%, UniCredit S.p.A. - 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research - 3,9%.

Альфа-банк Альфастрахование Алексей Марей Оскар Хартманн Эндрю Бакстер
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