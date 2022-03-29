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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Силовики задержали руководство белорусской "дочки" ВЭБ.РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Белорусские правоохранительные органы задержали руководство Банка БелВЭБ (дочерний банк ВЭБ.РФ в Белоруссии), в том числе председателя правления, бывшего вице-премьера страны Василия Матюшевского, сообщают белорусские СМИ.

"Задержан председатель правления БелВЭБа Василий Матюшевский и все руководство банка", - сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на собственную информацию. По данным издания, задержания проводили сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля.

Интернет-издание dev.by сообщило, что задержаны восемь сотрудников Банка БелВЭБ, в том числе члены правления .

В пресс-службе Банка БелВЭБ "Интерфаксу" не опровергли сообщения СМИ. Пресс-служба ДФР Комитета госконтроля пока недоступна для комментариев.

Банк БелВЭБ действует с конца 1991 года. Госкорпорация ВЭБ стала основным акционером белорусского банка в 2007 году. На 1 октября 2021 года по размеру активов (около $1,9 млрд в эквиваленте) БелВЭБ занимал четвертое место среди 24 белорусских банков.

В отношении банка как дочерней структуры ВЭБ.РФ с июля 2014 года действуют секторальные санкции США. Ограничения в отношении БелВЭБа распространяются на привлечение банком финансирования и размещения акций (и других финансовых инструментов) в США. Банк неоднократно заявлял, что секторальные санкции не оказывают существенного влияния на его операции и финансовое состояние.

В декабре 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги БелВЭБа на уровне "В/В" с "негативным" прогнозом.

Как сообщалось, в начале марта правоохранительные органы Белоруссии задержали председателя правления Приорбанка (дочерний банк Raiffeisen Bank International в Белоруссии) Сергея Костюченко.

Белоруссия БелВЭБ
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