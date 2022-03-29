Торги акциями на Мосбирже в основном режиме 30 марта снова продлятся до 13:50

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Торги акциями российских компаний и акциями российских компаний из иностранных юрисдикций в основном режиме 30 марта снова пройдут с 9:50 до 13:50 по московскому времени, говорится в сообщении ЦБ.

По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж.

По сравнению с 29 марта число доступных акций российских компаний из иностранных юрисдикций увеличится с 10 бумаг, входящих в индекс "Мосбиржи", до 22 бумаг.

Эти бумаги также будут доступны в режиме РПС в период с 9:50 до 19:00.

ОФЗ, корпоративные, региональные и муниципальные облигации будут добавлены в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50, в режиме РПС эти бумаги будут доступны с 9:30 до 19:00. По всем облигациям, кроме ОФЗ, также установлен запрет коротких продаж.

Торги остальными иностранными акциями и облигациями пройдут в режиме РПС с 9:30 до 19:00.

По остальным инструментам торги на "Московской бирже" пройдут в режиме, аналогичном установленному 29 марта 2022 года.