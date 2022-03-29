Капитализация рынка акций РФ во вторник снизилась на 2,79%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов во вторник на "Московской бирже" составила 43,367 трлн рублей ($462,771 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 1 245,015 млрд рублей, или на 2,79%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (5,286 трлн рублей), "НОВАТЭК" (4,223 трлн рублей), "Роснефть" (3,776 трлн рублей).

На 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,722 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 30,86%.