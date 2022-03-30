Глава Минфина РФ пояснил, что даст выкуп российских евробондов за рубли

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Выкуп суверенных евробондов РФ за рубли позволит устранить дискриминацию держателей из РФ при расчетах, которая возникает при проведении платежей, поступающих через международные депозитарии, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Накануне Минфин предложил инвесторам предъявить к выкупу суверенные долларовые еврооблигации с погашением в апреле 2022 года за рубли по курсу ЦБ РФ на 31 марта.

Это связано с тем, что деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, при этом расчёты по доведению платежей до российских резидентов зависают, сказал министр.

"Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях с тем, чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", - пояснил Силуанов.

"Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчётах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", - отметил министр.