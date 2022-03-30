Еврокомиссия выдвинула новые предложения по экономике замкнутого цикла

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в среду пакет предложений в рамках "зеленого курса" ЕС, чтобы сделать нормой в Евросоюзе выпуск надежных продуктов и стимулировать бизнес-модели экономики замкнутого цикла ("циркулярной").

"Предметы, которые мы используем каждый день, должны быть более устойчивыми. Они должны быть пригодными для "вторых и третьих рук". (...) Продукты, которыми мы пользуемся, должны быть долговечными, надежными, пригодными для переработки и ремонта", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе, представляя новую европейскую инициативу.

В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что ЕК предлагает новые правила, "чтобы сделать почти все физические товары на рынке ЕС более экологичными, цикличными и энергоэффективными на протяжении всего их жизненного цикла – от этапа проектирования до повседневного использования или перепрофилирования".

Новая стратегия направлена также на то, чтобы производить более прочный, ремонтопригодный и пригодный для повторного использования и вторичной переработки текстиль и решить проблему текстильных отходов и уничтожения непроданных тканей, а также обеспечить их производство при полном уважении социальных прав.

Третье предложение направлено на расширение внутреннего рынка строительной продукции и обеспечение того, чтобы действующая нормативная база соответствовала целям ЕС в области устойчивого развития и климата.

Наконец, пакет включает предложение о новых правилах, которые расширят возможности потребителей при переходе к "зеленой" продукции, чтобы они были лучше информированы об экологической устойчивости продуктов и лучше защищены от "гринвошинга" – симуляции экологичности продуктов.

Как объясняют в Брюсселе, данными предложениями Еврокомиссия представляет инструменты для перехода к подлинной "циркулярной" экономике в ЕС, менее зависимой от энергии и ресурсов, более устойчивой к внешним потрясениям и бережно относящейся к природе и здоровью людей.

Только в 2021 году существующие в ЕС требования к "экодизайну" сэкономили потребителям 120 млрд евро. Правила также привели к снижению годового энергопотребления на 10%. К 2030 году новая система может обеспечить экономию энергии в размере примерно 150 млрд кубометров природного газа, что почти эквивалентно импорту ЕС российского газа, утверждают в Европейской комиссии.

"Если мы будем придерживаться этой политики, то к 2030 году мы сможем экономить энергетический эквивалент нынешнего импорта российского газа в Европейский союз", - сказал участвовавший в пресс-конференции член Еврокомиссии по окружающей среде Виргиниюс Синкявичус.

В свою очередь еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил: "Это важно для нашего энергетического суверенитета. Это один из ключевых элементов задачи, которую мы сегодня решаем по сокращению зависимости от российского газа".