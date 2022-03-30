ЦБ РФ временно перестанет раскрывать свою деятельность по управлению ЗВР

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ приостановит публикацию обзоров своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте, последние данные по состоянию на 1 января 2022 года раскроет в своем годовом обзоре за 2021 год, следует из сообщения регулятора.

Вместе с тем, начиная с 31 марта 2022 года Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе.

ЦБ отмечает, что скорректировал формат публикации данных о золотовалютных резервах (ЗВР) и управлении активами в иностранных валютах и золоте для ограничения влияния санкционных рисков.

Международные резервы по состоянию на 18 февраля 2022 года составили $643,2 млрд. ЦБ в начале марта сообщил, что в ближайшие три месяца во всех публикациях будут использоваться именно эти данные.