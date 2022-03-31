Более половины россиян не ждут влияния западных санкций на их материальное положение

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (60%) полагают, что санкции, введенные западными странами в отношении РФ из-за военной операции на Украине, либо совсем не скажутся на их материальном положении, либо их влияние будет незначительным, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

В полном отсутствии такого влияния уверены 28% респондентов, в незначительном - практически каждый третий (32%).

25% опрошенных ожидают, что санкции сильно скажутся на их достатке, отмечают социологи.

Что касается влияния западных санкций на образ жизни россиян, то, по данным ФОМ, сильного влияния ожидают 18% респондентов, слабого - 23%, а 45% убеждены, что санкции в этом плане никак не скажутся.

Всероссийский опрос был проведен 18-20 марта среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.