S&P снизило и отозвало рейтинги Москвы и четырех регионов РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Самарской областей, а также Красноярского края до "СС" и поместило их в список на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Снижение рейтингов регионов последовало за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу РФ от 17 марта, отмечается в пресс-релизе агентства.

После этого все рейтинги указанных регионов были отозваны в свете введенного Европейским союзом запрета на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрета на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.