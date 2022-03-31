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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

Рубль растет к доллару и евро в ожидании продолжения переговоров с Украиной

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании продолжения российско-украинских переговоров и деэскалации ситуации на Украине.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 83-84,55 руб. за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,4 руб. (-1,15 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 92,6 руб. (-1,55 руб. к закрытию среды). При этом в моменте евро падал до 87,69 руб. впервые с 21 февраля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,33 руб. к уровню закрытия 30 марта, до 87,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 68,51 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,1 руб. ниже официального курса.

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