Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

"Балтнефть" и "Газпром нефть" перенаправляют дизель для Калининграда в обход Литвы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Балтнефть" и "Газпром нефть", которые пользовались услугами одной и той же экспедиторской компании при поставках дизельного топлива в Калининградскую область, вынуждены менять маршрут поставок из-за проблем у экспедитора на территории Литвы, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

"У двух брендов, которые везли себе цистерны дизеля через одну компанию, у "Балтнефти" и у "Газпром нефти", (. . .) с дизелем сложности. Они, к сожалению, самостоятельно пытались решать это (. . .) с 9 марта - вопрос со своим экспедитором, который вез для них эти цистерны с дизелем в наш регион через территорию Литвы. К сожалению, эта экспедиторская компания оказалась в санкционном списке, и они сейчас перенаправляют эти цистерны на паромную переправу в Усть-Лугу и довезут этот свой дизель уже через паром", - написал чиновник в Telegram.

У других сетей заправок, по его словам, никаких проблем с дизельным топливом нет, также нет проблем с бензином.

В последние дни на некоторых заправках в Калининградской области солярки нет или ее отпускают в объеме не больше 50 литров на один автомобиль. Чиновники называли начало посевной одной из причин возникшего дефицита.

По словам Алиханова, в "ЛУКОЙЛе" ему пообещали 60 цистерн солярки отправить 1 апреля, еще 60 - 2 апреля и еще 60 - 4 апреля.

С 15 марта в Калининградскую область на паромах было доставлено 112 цистерн с дизелем и бензином. При условии, что в каждой из них содержится 60 тонн, регион получил 6,72 тысячи тонн топлива.

Балтнефть Газпром нефть Литва Евросоюз Антон Алиханов Калиниградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

Moody's отзывает рейтинги России и российских регионов

Moody's отзывает рейтинги России и российских регионов

Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов, обновив максимум с конца прошлой недели

Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов, обновив максимум с конца прошлой недели

VK отрицает планы по продаже игрового подразделения My.Games

VK отрицает планы по продаже игрового подразделения My.Games

ЕБРР ожидает падения ВВП РФ в 2022 г. на 10% и нулевую динамику в 2023 г.

Правительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страны

Правительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страны

Австралия введет 35%-ные пошлины на весь импорт из РФ и Белоруссии

Торги акциями на МосБирже в четверг впервые с февраля продлятся до 18:50

Рубль вечером сократил рост к доллару и развернулся вниз к евро

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });