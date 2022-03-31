"Балтнефть" и "Газпром нефть" перенаправляют дизель для Калининграда в обход Литвы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Балтнефть" и "Газпром нефть", которые пользовались услугами одной и той же экспедиторской компании при поставках дизельного топлива в Калининградскую область, вынуждены менять маршрут поставок из-за проблем у экспедитора на территории Литвы, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

"У двух брендов, которые везли себе цистерны дизеля через одну компанию, у "Балтнефти" и у "Газпром нефти", (. . .) с дизелем сложности. Они, к сожалению, самостоятельно пытались решать это (. . .) с 9 марта - вопрос со своим экспедитором, который вез для них эти цистерны с дизелем в наш регион через территорию Литвы. К сожалению, эта экспедиторская компания оказалась в санкционном списке, и они сейчас перенаправляют эти цистерны на паромную переправу в Усть-Лугу и довезут этот свой дизель уже через паром", - написал чиновник в Telegram.

У других сетей заправок, по его словам, никаких проблем с дизельным топливом нет, также нет проблем с бензином.

В последние дни на некоторых заправках в Калининградской области солярки нет или ее отпускают в объеме не больше 50 литров на один автомобиль. Чиновники называли начало посевной одной из причин возникшего дефицита.

По словам Алиханова, в "ЛУКОЙЛе" ему пообещали 60 цистерн солярки отправить 1 апреля, еще 60 - 2 апреля и еще 60 - 4 апреля.

С 15 марта в Калининградскую область на паромах было доставлено 112 цистерн с дизелем и бензином. При условии, что в каждой из них содержится 60 тонн, регион получил 6,72 тысячи тонн топлива.