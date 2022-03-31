"Магнит" начал тестировать в Москве собственную курьерскую доставку

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал тестировать в Москве сервис экспресс-доставки товаров за 60 минут силами собственных курьеров.

На первом этапе в проекте участвуют десяток курьеров, сервис доступен только в одном из районов города, где расположен даркстор (магазин-склад) "Магнита", говорится в сообщении компании.

Предполагается, что в рамках пилота курьеры "Магнита" будут обрабатывать до 200 заказов в сутки. Доставка будет осуществляться как пешими курьерами, так и курьерами на велосипедах и автомобилях, а в дальнейшем, в том числе, и на брендированном транспорте. Стоимость доставки в пилотной зоне не изменится: она останется бесплатной для заказа от 500 рублей.

Параллельно с собственными курьерами осуществлять доставку онлайн-заказов из приложения "Магнит Доставка" будут партнеры компании.

Пилот продлится несколько недель, в течение которых компания протестирует операционную модель, технические аспекты сервиса, а также оценит эффективность проекта. Если тестирование пройдет успешно, "Магнит" тиражирует сервис на несколько других районов Москвы с наиболее высокой плотностью заказов, которая обеспечит экономическую эффективность сервиса. В районах с более низкой плотностью заказов доставку, как и прежде, будут выполнять партнеры компании.

Запуск собственной курьерской доставки позволит "Магниту" повысить эффективность сервиса, лучше контролировать его качество, а также усилить маркетинговую составляющую, отметила операционный директор по электронной коммерции ритейлера Ксения Пушкарская (ее слова приводятся в сообщении).

"Однако мы аккуратно будем подходить к масштабированию собственной доставки. Наши курьеры появятся только там, где плотность заказов находится на уровне, обеспечивающем выполнение достаточно жестких критериев эффективности. Сегодня таким параметрам соответствуют несколько районов Москвы, не исключаю, что в этом году мы начнем пилотировать собственный сервис и в Санкт-Петербурге. У нас нет задачи запустить собственную доставку повсеместно", - добавила она.

"Магнит" реализует несколько онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, click&collect аптечного ассортимента, доставка косметики).

Общий онлайн-оборот ритейлера (GMV) в 2021 году составил 11,2 млрд рублей. В IV квартале среднее количество заказов в день составляло около 62 тыс., 30 декабря "Магнит" выполнил более 100 тыс. заказов. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1,074 тыс. рублей с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах "у дома". Средний чек в собственном сервисе доставки "Магнита" составил 1,235 тыс. рублей.

Сервисы e-commerce "Магнита" охватывают более 4,49 тыс. офлайн-магазинов и 20 дарксторов в 64 регионах и 301 населенном пункте. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка.