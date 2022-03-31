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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Эксперт допустил падение продаж российской нефти в 2022 году на 20%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Продажи нефти РФ по итогам 2022 года могут сократиться на 20%, сообщил председатель Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Юрий Шафраник на встрече по случаю 30-летнего юбилея организации.

"Я встретился с четырьмя руководителями компаний. (. . .) По-разному каждый трактовал проблемы, но ни у одного из них нет уныния. Да, мы годы потеряли. Да, я считаю, что процентов 20 мы можем потерять даже по сбыту в этом году, может быть чуть лучше, чуть хуже", - сообщил Шафраник.

Он отметил, что на фоне мировых событий волатильность на нефтяном рынке сохранится, однако, несмотря на это, не стоит закладывать слишком высокую цену.

"Цена не будет $140 долго, я считаю, среднюю надо брать - $80 и дальше, может быть, к $100. Колебания будут и дальше, события в мире будут большими, но я считаю, что у нас за плечами отличный нефтегазовый комплекс", - добавил глава СНГПР.

Шафраник уточнил "Интерфаксу", что Россия может восстановить сбыт нефти уже в следующем году, если удастся в течение 2022 года переориентировать ее потоки, прежде всего на Восток.

Как сообщалось, на фоне ситуации вокруг Украины российские компании столкнулись с проблемами при продаже нефти марки Urals на споте. Источники "Интерфакса" сообщали, что покупатели не могут найти танкеры для отгрузки сырья, поскольку судовладельцы опасаются совершать операции, связанные с российским топливом.

На фоне проблем с поставками власти ищут альтернативные варианты сбыта Urals, в том числе в дружественные страны. В частности, в марте РФ нарастила экспорт нефти в Индию в четыре раза - до 360 тыс. барр./с.

Союз нефтегазопромышленников России
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