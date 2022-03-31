Вице-премьер заверил, что большинство самолетов останется в РФ вопреки санкциям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Большинство иностранных самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции в отношении российской авиации, останется в РФ, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Какие приняты решения. Весь авиапарк, имеется в виду иностранных самолетов, останется в России - большинство. Часть была арестована в период введения санкций, абсолютное большинство Boeing и Airbus остается в России", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Серийное производство гражданских самолетов МС-21 из-за антироссийских санкций сдвигается на 1-2 года, добавил он.

"Что касается отечественных моделей, безусловно запрет поставки комплектующих, которые в большом объеме присутствовали и заложены при проектировании наших двух флагманских моделей - Superjet 100 и МС-21 - заставляют нас активно и динамично организовать работу по ускоренному импортозамещению. Но все равно произойдет сдвижка на 1-2 года - и наши первоначальные планы по серийному производству сдвигаются", - сказал Борисов.

"Мы раньше при производстве этих двух флагманских моделей рассчитывали в части МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Значит, те серийные объемы, которые мы планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14", - пояснил он.