ФАС предложила указывать условия оплаты сахара в сведениях о внебиржевых сделках

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ФАС предлагает дополнить сведения, предоставляемые бирже о внебиржевых договорах поставки сахара, данными об условиях его оплаты. Это необходимо для формирования корректного ценового индекса на сахарном рынке, следует из пояснительной записки к соответствующему проекту постановления правительства, размещенному на сайте regulation.gov.ru.

"Проектом постановления предусматривается дополнение сведений, предоставляемых бирже в отношении внебиржевых договоров поставки сахара белого кристаллического, сведениями об условиях оплаты товара, - говорится в пояснительной записке к документу. - Сформировавшаяся практика показывает, что рыночные механизмы ценообразования на товары должны иметь в своей основе объективные индикаторы, формируемые на основе данных о ценах внебиржевых сделок, и ценах, формируемых на организованных торгах. Только комплексное рассмотрение указанных индексов позволяет получить реальную рыночную цену внутреннего рынка товара".

"Такие изменения позволяют использовать данные из реестров бирж, осуществляющих проведение организованных торгов, для целей антимонопольного и налогового контроля. Внебиржевые индикаторы активно используются для оптимизации расходов государства, к примеру, при расчете размеров субсидирования и осуществлении государственных закупок, а также индикаторы отражают фрагментарность рынков, что помогает государственным органам выделять регионы, в которых необходимо дополнительное развитие", - поясняется в документе.

Напомнив, что производители сахара обязаны регистрировать внебиржевые сделки с сахаром с 5 февраля 2021 года, авторы документа отмечают, что накопленный массив данных не может использоваться в полной мере регулирующими органами и участниками рынка для оценки динамики цен и формирования достоверного ценового индекса. Причина - отсутствие систематизации и структурированности данных из-за множества различных базисов поставки и условий оплаты.

"С учетом сложившейся практики торговли на внутреннем рынке сахара до 90% реализации осуществляется через договоры поставки на условиях 100% предварительной оплаты. Таким образом, информация об условиях оплаты (предоплата или иная форма оплаты) является важным параметром договора на поставку сахара белого кристаллического для корректного формирования ценового индекса на рынке сахара", - подчеркивается в пояснительной записке.

"Принятие проекта постановления за счет формирования репрезентативных ценовых индикаторов может способствовать формированию рыночных контрактных отношений и развитию рыночного ценообразования на товары", - говорится в документе. Предполагается, что постановление будет действовать с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2028 года.