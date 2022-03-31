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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Лондон ввел санкции против трех компаний РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Британский Минфин в четверг объявил о введении санкций в отношении еще трех российских компаний, зарегистрированных на территории Великобритании.

В документе министерства говорится, что под санкции подпали компания Photon Pro LLP, которая занимается разработкой электронного оборудования, инженерно-консалтинговая компания Majory LLP, а также Djeco Group LP.

Отмечается, что санкции подразумевают замораживание активов этих структур.

Ранее в четверг США также ввели санкции против этих компаний.

Великобритания США Photon Pro Majory Djeco Group
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