Годовая выручка экспортера зерна "Деметра Трейдинг" выросла в 1,3 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Выручка компании "Деметра Трейдинг" (входит в "Деметра-Холдинг") в 2021 году выросла в 1,3 раза.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", она составила 110,3 млрд рублей против 84,6 млрд рублей в 2020 году. Валовая прибыль в прошлом году выросла до 91 млрд рублей с 81,3 млрд рублей годом ранее.

Чистый убыток компании увеличился до 3,081 млрд рублей с 2,763 млрд рублей в 2020 году.

"Деметра Трейдинг" входит в топ-3 экспортеров российского зерна. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", в 2020/2021 сельхозгоду (июль-июнь) компания экспортировала 5 млн тонн зерна (без учета поставок в ЕАЭС).

В состав "Деметра-Холдинга", который на 45% принадлежит ВТБ, также входят зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", 100% железнодорожного оператора "Рустранском", в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - "Русагротранс", 75% акций ГК Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России, 50% маркетплейса для аграрного бизнеса Поле.рф. Компания также владеет 100% Ипатовского комбината хлебопродуктов.