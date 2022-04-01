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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Глава Минприроды не видит необходимости в ведении учета запасов сланцевого газа

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Обширные запасы традиционного природного газа позволяют России еще долго не обращаться к разработке таких высокозатратных и экологически осложненных запасов как сланцевый газ, заявил "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

"Россия даже не ведет детального учета запасов сланцевого газа на своей территории. Потому что в этом нет необходимости, - сказал он. - Страна располагает уникальной базой свободного газа, позволяющего обеспечить внутренние потребности страны и много поставлять за рубеж. У свободного газа большие преимущества перед сланцевым: он дешевле и экологичнее, что важно для людей, экономики, природы. Геологи отлично поработали - запасов свободного газа хватит еще на многие годы вперед. Считаю, что в этой логике и надо двигаться".

Министр также сообщил, что актуализированная "Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса до 2035 года" будет подготовлена к сентябрю, она учтет новые потребности страны в полезных ископаемых.

"В плане импортозамещения идет взаимодействие с Минпромторгом по определению потребностей промышленности в стратегическом сырье. Запасов в стране достаточно, но нужно понимать, сколько и чего нужно для экономики. Некоторые виды полезных ископаемых Россия импортировала, ситуация изменилась, обновляется перечень стратегического сырья. А вслед за этим будет актуализирована и "Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса до 2035 года", - сказал Козлов.

По его словам, последняя версия стратегии минерально-сырьевой базы России - от 2018 года - нуждается в серьезном анализе.

"При актуализации стратегии совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом планируем предусмотреть три важных момента: моделирование потребностей экономики в минеральном сырье; баланс между необходимым и достаточным потреблением, экспортом и импортом минерального сырья; импортозамещение стратегических видов сырья", - добавил он.

"Минприроды уже сформировало критерии и свое видение приоритетных видов полезных ископаемых, позиция передана в Минпромторг и Минэкономразвития, ждем реакцию коллег. Планируем, что актуальная "Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса до 2035 года" будет готова не позднее сентября этого года", - отметил Козлов.

Минприроды Александр Козлов Минпромторг Минэкономразвития
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