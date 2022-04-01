Минприроды анонсировало аукционы по Нурминской группе на Ямале

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды планирует аукционы на углеводороды по Нурминской группе на полуострове Ямал, совокупный стартовый платеж по которым может составить 26 млрд руб., сообщил в интервью "Интерфаксу" министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По его словам, в прогнозный перечень участков недр по углеводородам для аукционов 2022 года было включено 68 участков недр. С начала года состоялось три крупных аукциона: два - в Оренбургской области, один - на Ямале. По их итогам сумма разовых платежей составила 7 млрд рублей.

"По углеводородам рассматривается возможность проведения аукционов еще на трех крупных по размерам стартового платежа участков недр. Они расположены на полуострове Ямал. По предварительной оценке, совокупный размер стартовых платежей может составить 26 млрд руб. Пока мы в стадии оформления документов для решения правительства", - сказал министр.

"Речь идет об участках Нурминской группы: Ростовцевское со стартовым платежом 13 млрд руб., Нурминское - 11 млрд руб., Средне-Ямальское - 2 млрд руб. Для лицензирования указанных участков с учетом обращения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, одобренного президентом РФ, Минприроды согласовало изменение границ "Ямальского" заказника. Инициатором лицензирования Нурминской группы выступает "Газпром нефть", она же просила о проведении аукционов со спецусловиями. Есть и другие компании, которые географически находятся на этой территории, и им тоже могут быть интересны эти участки. Позиция Минприроды по поводу спецусловий следующая: надо учитывать возможности всех компаний, давать им возможности. Нужно посмотреть предлагаемые компаниями сроки ввода месторождений, как это будет смотреться в общей картине развития экономики РФ", - подчеркнул Козлов.

Крупные объекты ТПИ, по которым планируется проведение аукционов в 2022 году: Сопчеозерское месторождение (хром, Мурманская область, аукцион 14 апреля), участок недр р.Малая Куобах-Бага (россыпное золото, Якутия, аукцион 14 апреля), месторождение Утреннее (рудное золото, медь, цинк, Башкортостан, аукцион во II квартале), месторождение им. Б.К.Михайлова (золото, Кабардино-Балкария, аукцион в III квартале), Полмостундровское месторождение (литий, бериллий, тантал, ниобий, Мурманская область, III квартал), Тастыгское месторождение (литий, тантал, ниобий, олово, Тыва, III квартал).