Экспорт "Газпрома" в марте остался на уровне около 0,5 млрд куб. м в сутки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт природного газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в марте 2022 года составил 15,3 млрд куб. м, что является максимальным показателем за последние 7 месяцев (в последнее время больше "Газпром" экспортировал в августе прошлого года - 16 млрд куб. м).

В январе "Газпром" экспортировал 11,4 млрд куб. м газа, в феврале - 12,1 млрд куб. м.

В марте в среднем за сутки экспорт газа составил расчетно около 494 млн куб. м. О выходе на этот уровень поставок можно было судить уже по сводке "Газпрома" за первые 15 дней марта. Однако потом в Европе по мере наступления весны начала расти температура воздуха, потоки газа начали колебаться, происходила перенастройка потоков. Однако, как свидетельствуют итоговые результаты за месяц, рост температуры воздуха не повлиял на коммерческий экспорт газа.

Добыча газа "Газпрома" в марте 2022 года снизилась по отношению к марту 2021 года на 1,5% - до 45,6 млрд куб. м газа.

Температурный трек в марте в России был примерно на уровне прошлогодних значений, в Европе - на полтора градуса теплее, чем в марте 2021.

Как сообщает "Газпром", в январе-марте 2022 года концерн, по предварительным данным, добыл 135 млрд куб. м газа - на уровне аналогичного периода прошлого года. Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 4,3% (на 4,2 млрд куб. м) - в частности, в связи с теплой погодой в феврале. Поставки в марте были на уровне этого месяца прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 38,5 млрд куб. м - на 27,1% (на 14,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

"Газпром" продолжает поставлять газ по заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. В марте экспорт относительно прошлого года увеличился в 9 европейских стран, в частности в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, а также в Турцию", - отмечается в сообщении.

"Газпром" также отмечает, что "растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC".