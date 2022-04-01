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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Биткойн и эфир продемонстрировали максимальный спад с начала марта

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Биткойн и другие криптовалюты снижаются в пятницу, при этом ряд крупнейших цифровых активов демонстрирует самое существенное падение за несколько недель на фоне ослабления аппетита к риску, пишет Barron's.

Биткойн потерял более 4% за прошедшие 24 часа, но удерживается выше ключевого технического уровня в $45000. Цена криптовалюты подскочила выше этого показателя в прошлое воскресенье и продолжила расти в начале недели, поднявшись выше $48000.

Между тем в четверг биткойн начал снижаться по мере ухода инвесторов из рисковых активов, включая криптовалюты и акции. К вечеру четверга его цена опустилась более чем на 3%, продемонстрировав самое существенное однодневное падение с 10 марта, согласно данным Dow Jones Market Data.

"Ралли биткойна сходит на нет, и сессия на Уолл-стрит, сопровождавшаяся бегством от риска, могла привести к сохранению давления на криптовалюты", - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Цена самой популярной криптовалюты в начале 2022 года составляла около $46200 и остается существенно ниже максимума на уровне $68990, достигнутого в начале ноября.

Между тем некоторые участники рынка полагают, что падение цен может носить краткосрочный характер, отмечает Barron's.

Тем временем стоимость эфира, второй по капитализации криптовалюты, опустилась более чем на 3%, ниже $3300, также продемонстрировав в четверг максимальный однодневный спад с начала марта.

Биткойн
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