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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

IT-компании "Деметра-Холдинга" в 2021 году увеличили убытки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Компании "Смартконтракт" и "Умные зерна" (сервис Smartseeds), принадлежащие "Деметра-Холдингу", в 2021 году увеличили убытки.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток "Смартконтракта" вырос до 23,6 млн рублей с 1,469 млн рублей годом ранее. "Умные зерна" завершили прошлый год с чистым убытком в 90,6 млн рублей. Это также выше показателя предыдущего года - 52,3 млн рублей.

В то же время обе компании в прошлом году нарастили выручку. Так, в "Смартконтракте" она выросла до 27,4 млн рублей с 6 млн рублей годом ранее, в "Умных зернах" - до 19,9 млн рублей с 14,9 млн рублей соответственно.

Как сообщалось, сервис Smartseeds работает по принципу "Uber для зернового рынка", с его помощью можно заказывать перевозки, бронировать время разгрузки на зерновых терминалах, отслеживать перемещение грузов. Платформа осуществляет полный цикл организации перевозки: страхование груза, проведение и контроль всех платежей, ведение бухгалтерского учета и электронного документооборота.

В состав "Деметра-Холдинга", который на 45% принадлежит ВТБ, входят крупный зернотрейдер "Деметра Трейдинг", зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%).

Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", 100% железнодорожного оператора "Рустранском", в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - "Русагротранс", 75% акций ГК Smartseeds, 50% маркетплейса для аграрного бизнеса Поле.рф. Компания также владеет 100% Ипатовского комбината хлебопродуктов.

Деметра-Холдинг ВТБ Смартконтракт Умные зерна
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