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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

ЦБ отменил лимит по авансам для ряда контрактов с нерезидентами на сумму до $15 тысяч

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России смягчил отдельные правила валютного контроля, отменив лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

Ограничения сняты для таких контрактов стоимостью до $15 тысяч (суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату заключения контракта), сообщила пресс-служба ЦБ.

Полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры, отмечает регулятор.

"Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса", - считает ЦБ.

Банк Росии
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