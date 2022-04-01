Сбербанк закроет лондонское подразделение

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк решил закрыть лондонское подразделение Sberbank CIB (UK) Ltd, обещает выполнить все обязательства перед клиентами. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской кредитной организации.

"Сбербанк прекращает работу лондонского офиса - Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA (Financial Conduct Authority, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании), и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами", - заявил Сбербанк.

Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия направления Global Markets в Великобритании, отметила кредитная организация.

Ключевые сотрудники Sberbank CIB (UK) продолжат выполнять свои функции до закрытия подразделения.

Sberbank CIB (UK) хочет перейти под специальное управление, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на выступление адвоката компании в суде в Лондоне. Сложности у Sberbank CIB (UK) возникли из-за санкций, хотя напрямую на него ограничения не распространяются, отмечало агентство.

США в феврале 2022 года ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они блокирующими не являются. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позднее ввела и Великобритания.

После введения американских санкций европейское подразделение Сбербанка стало испытывать проблемы с ликвидностью. В результате европейские регулирующие органы решили обанкротить европейское подразделение Sberbank Europe AG (Австрия), а входившие в него некоторые банки в разных странах ЕС передать местным крупнейшим кредитным организациям.

В начале марта Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) сообщила о принятии защитных мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG.