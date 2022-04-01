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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

ЦБ сократит время расчета официальных валютных курсов до 15:30

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России намерен сократить на час временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю и использовать для определения официальных курсов евро и китайского юаня к рублю результаты торгов на валютном рынке Московской биржи.

Проект соответствующего указания ЦБ РФ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Центробанк 14 марта для повышения репрезентативности курса доллара к рублю в условиях повышенной волатильности рынка расширил временной диапазон расчета официального курса, установив его с 10:00 до 16:30 по московскому времени, тогда как раньше применялся диапазон с 10:00 до 11:30.

Теперь в расчет будут приниматься сделки, совершенные на Мосбирже с 10:00 до 15:30.

Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара по отношению к рублю, определенном на основании сделок на Мосбирже и котировок валют к доллару, представленных в информационной системе Thomson Reuters.

Теперь регулятор намерен определять официальные курсы евро и китайского юаня к рублю так же, как и курс американской валюты, на основе данных о средневзвешенном курсе соответствующей валюты, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах Мосбиржи со сроком расчетов "завтра". Для расчета будет использоваться тот же временной диапазон - с 10:00 до 15:30.

Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю будут по-прежнему устанавливаться на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США к рублю и котировок данных валют к доллару США, представленных в информационной системе Thomson Reuters на 15 часов 30 минут текущего рабочего дня.

Новый порядок определения официальных курсов этих трех валют к рублю вступит в силу со дня официального опубликования документа.

ЦБ РФ доллар евро рубль курсы валют
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